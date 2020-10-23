Serdar Aziz'den anlamlı destek - Son Dakika

Serdar Aziz'den anlamlı destek

23.10.2020 09:46
Serdar Aziz'den anlamlı destek, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, doğum günü öncesi iyilik hareketi başlattı.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, doğum günü öncesi iyilik hareketi başlattı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, 23 Ekim'de ailesi ve dostlarından doğum günü için hediye ya da organizasyon yapmalarını istemedi. 30 yaşına giren milli futbolcu, onun yerine iyilikpaylas.org'a girerek Türk Kanser Derneği için başlatılan kampanyaya destek olunmasını talep etti.Serdar Aziz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Ekim benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük farketmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" dedi.

- Çocuklarımızı
Serdar Aziz'den anlamlı destek

Serdar Aziz, Futbolcu, Doğum, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Serdar Aziz'den anlamlı destek - Son Dakika Spor

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