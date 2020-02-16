Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti! - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

27 dakika önce

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserini Ankara'da Ataköşk otelde verdi. Biletleri saatler içinde tükenen sanatçı dakikalarca en sevilen şarkılarını seslendirdi ve sevenlerine unutulmaz bir sevgililer günü yaşattı

Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!, System.String[]

'Bekar olmak akıl işi değil!'

Hem Sevgililer Gününü hem de yaş gününü sahnede kutlayan ve geçtiğimiz yaz aylarında eşi Chloe Loughnan'la evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç: "Kalbim boş değil, görüştüğüm biri var, çok heyecanlıyım, her şey kısmet" dedi.

Organizatör ve menajer Servet Şan ile beraber kestikleri özel pastada "Bekarlık sultanlık mıdır?" yazması üzerine Ortaç'ın cevabı "Bekarlık sultanlık değildir, bekar olmak akıl işi değil!" diyerek yeni bir aşka yelken açtığını bir kez daha itiraf etti.

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:41 
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