Serik Belediyespor - Muğlaspor: 3-1

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler
(xxx), Erol Ernek (xxx), Sabri Üstünel (xxx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xx), Erdal (xx), Sinan (x) (Dk. 75 Arda x), Ahmet (xx), Alican (xxx), Abdurrahman (xx), Sertaç (xx) (Dk. 65 Rauf xx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xx) (Dk. 81 Kaan
)
MUĞLASPOR: Barış (xx) - Mustafa (xx), Salim (xx) (Dk. 55 Rıdvan xx), Ramazan (xx), Zeki (xx), Cebrail
(xxx), Sinan (x) (Dk. 15 Mikail xx), Akın (xx), Murat (xxx), Semih (xx) (Dk. 77 Kutay x), Fırat
(xx)
GOLLER: Dk. 9 - Dk. 41 Alican, Dk. 89 Arda (Serik Belediyespor) - Dk. 86 (P) Murat (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Abdurrahman, Sinan, Atakan, Arda (Serik Belediyespor) - Mustafa (Muğlaspor) TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.
9'uncu dakikada Serik Belediyespor'da Ahmet'in sağdan ortasında Muğlaspor ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Alican ağlara gönderdi: 1-0.
41'inci dakikada Erdi'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Alican topu ikinci kez filelerle buluşturdu: 2-0.
Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.
85'inci dakikada gelişen Muğlaspor atağında ceza sahası içerisinde Abdurrahman'ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
86'ncı dakikada Murat penaltıyı gole çevirdi: 2-1.
89'uncu dakikada sol taraftan Erdal'ın ortasında ceza sahası dışından topla buluşan Arda, kaleci Barış'ın sağından topu filelere gönderdi: 3-1.
Maç Serik Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.