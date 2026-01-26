Serik'te Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu

Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
26.01.2026 17:14
Antalya'nın Serik ilçesinde silah ticareti yapan şüphelilere operasyon: 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 45 adet ruhsatsız tabanca ve 45 şarjör ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

