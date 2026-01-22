Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı

Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı
22.01.2026 18:04
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinin 32 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona toplam 152 personel katıldı. Uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere suç ve suç unsurlarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Serik ilçesinde belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanırken, kullanıcı olduğu değerlendirilen şahıslardan kan ve idrar örnekleri alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, bir adet pompalı tüfek, 45 adet fişek ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
