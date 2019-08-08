Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi
54 dakika önce
TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.
TFF Tahkim Kurulu
, Serkan Çınar
'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hakem Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 08.08.2019 Perşembe günü saat 16: 00'da itiraz eden Hakem Serkan Çınar'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.Yapılan müzakere neticesinde; Hakem Serkan Çınar'ın itirazının reddine oybirliği ile, Gelecek toplantının 22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:31
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