Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Servis aracından kaçan çocuk yola fırladı, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.