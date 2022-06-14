Servis aracından kaçan çocuk yola fırladı, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı! - Son Dakika
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Servis aracından kaçan çocuk yola fırladı, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı!

14.06.2022 10:47

Tekirdağ'da kendisini kovalayan servis aracından kaçan çocuk, bir anda yola fırlaması sonucu panelvan aracın altında kalarak yaralandı, o anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi. Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı.

ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.'nin üzerinden geçti.

Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk, başka bir aracın altında kaldı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, koşan B.K.'nin dönüş yapmak isteyen panelvan araca çarparak yere düştüğü, ardından aracın çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.

YORUMLAR
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Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracından kaçan çocuk yola fırladı, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis aracından kaçan çocuk yola fırladı, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı! - Son Dakika
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