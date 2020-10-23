Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi - Son Dakika

Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi

23.10.2020 02:54
Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi, System.String[]

Adana'da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı.

Adana'da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı. Polisten kaçarken şahıslar motosiklet kaza yaparken şüphelilerden biri kaçarken yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile ilerleyen H.Ç. ve Z.A. bir yere ses bombası attıktan sonra devriye atan polis ekipleriyle karşılaştı. Polis ve motosiklet arasında kısa süre kovalamaca sonucunda motosikleti kullanan H.Ç. kaza yaptı. Ardından yolcu konumunda bulunan Z.A ve sürücü H.Ç. koşarak kaçmaya başladı.

Polis kaçan zanlılardan Z.A.'yı ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Z.A. emniyete götürüldü.

Polis sürücü H.Ç.'nin arama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi
Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi
Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi
Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi
Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi

Yüreğir, Adana, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi - Son Dakika

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