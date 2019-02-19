Sevgililer Günü'nde Nakille Yeniden Görmeye Başladılar

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, görme yetisini kaybeden 10 hasta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, görme yetisini kaybeden 10 hasta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. 88 hasta ise yeniden gün ışığını görebilmek için kornea bağışı bekliyor.



AÜ Organ Nakli Merkezi, çeşitli nedenlerle görme yetisini kaybeden hastaların, kornea nakliyle yeniden gün ışığını görmesini sağlıyor. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 hastaya kornea nakli yapıldı. Sağlığına kavuşan hastalar yeniden gün ışığını görüyor.



Korneanın gözün önünde bulunan, ışık ve görüntünün gözün merceğine oradan da retina tabakasına aktarılmasını sağlayan mercek özelliği taşıyan saydam doku olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Ünal, kornea naklinin, bu saydam dokunun işlevini yapmasına engel olan çeşitli deformasyonların tedavisinde başvurulan etkin bir yöntem olduğunu söyledi.



BEKLEME LİSTESİNDE 88 HASTA VAR



Prof. Dr. Ünal, nakil ile dünyası aydınlanan hasta sayısının her geçen gün arttığını, gün itibariyle AÜ Hastanesi'nde 88 hastanın kornea nakli için sıra beklediğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal, "14 Şubat'ta ekip arkadaşlarımızla 10 kornea nakli gerçekleştirdik. Tüm diğer organ bağışlarında olduğu gibi kornea naklinde de bağış oldukça önemli. Yakınlarının kornealarını bağışlayarak başkalarının hayata umutlu bakmasını sağlayan bağışçı ailelerine teşekkür ediyorum. Bağış yapıp, insanın şifa bulmasına destek oldular. Bu çok anlamlı. Günümüzde organ bağışı konusunda bir hayli yol kat edilse de maalesef henüz istenilen seviyeye ulaşılmış değil. Umarım organ bağışı konusunda ülkemizde bilinç düzeyi istenilen seviyeye ulaşır, biz de daha çok kişiye ışık olmaya devam ederiz" dedi.



NAKİL YAPILAN HASTALAR



AÜ Hastanesi'nde, korneaları özelliğini kaybettiği için görme yetisini yitiren Mustafa Topal (72), Elif Sarı (36), Eyüp Kaymaz (35), Gülneşe Bayrak (53), Ela Tutar (72), Abdurrahman Ege Doğan (20), Mehtap Taşdemir Tunçel (34), Serap Özcan Tireli (35), Mustafa Aka (82) ve Muhammet Fatih Akkaya'nın (23) hasarlı olan kornea katmanlarına nakil gerçekleştirildi.



Sevgililer Günü'nde yeniden gün ışığını görmeye başlayan hastalar, herkesi herkesi organ ve kornea bağışı yapmaya davet etti.



- Antalya

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