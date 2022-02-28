SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

28.02.2022 15:27

BOLU'da, kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Nurhayat A. (31) adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Nurhayat A. (31) adliyeye sevk edildi. Nurhayat A. ifadesinde, "Alkollü şekilde eve geldi. Tartıştık ve bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Olanlar için üzgünüm" dedi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta Nurhayat A.'ya ait apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre C.A., sevgilisi Nurhayat A.?nın evine alkollü şekilde geldi. Çift arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., Nurhayat A.'yı darp etti. Bunun üzerine genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla C.A.'yı sırtından bıçakladı. C.A., kanlar içinde yerde kaldı. Nurhayat A., durumu 112 Acile bildirdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nurhayat A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurhayat A., adliyeye sevk edildi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nurhayat A.'nın ifadesinde, "Alkollü şekilde eve geldi. Tartıştık ve bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Olanlar için üzgünüm." dedi.

C.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ
SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ
SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİ, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ - Son Dakika


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