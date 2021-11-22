Üye Girişi
Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi! - Son Dakika

Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi!

22.11.2021 08:22
Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi!

Brezilya'da 2003 senesinde Bruno Fernandes de Souza adlı futbolcu, hamile kalan sevgilisini çocuğu aldırmak için ikna edemeyince vahşice katlederek cesedini köpeklere yedirmişti. Açık cezaevinde tutulan de Souza, pitbulla poz verince cinayet yeniden gündeme geldi.

Brezilya'da yaşanan olay kan dondurucuydu. Bruno Fernandes de Souza, hamile kalan sevgilisini çocuğu aldırmak için ikna edemedi. Kadın çocuğu doğurdu ve Bruno Fernandes de Souza'ya da babalık davası açtı. Bruno Fernandes de Souza ise kadını vahşice katletti. Bruno Fernandes de Souza kadını öldürdükten sonra cesedin bir bölümünü köpeklere yedirdi, bir bölümünü de gömdü. Yaşanan vahşette yeni bir gelişme yaşandı.

Atletico Mineiro ve Corinthians formaları giyen ünlü kaleci Bruno Fernandes de Souza, 2010 yılında hamile kalan ve bebeği aldırmayı kabul etmeyen kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdükten sonra cesedinin bir kısmını gömdü, bir kısmını da köpeklere yedirdi.

O dönem büyük yankı uyandıran olay nedeniyle tutuklanan Fernandes, 2013 yılında 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AÇIK CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Hakkında hüküm verilmesinin ardından açık cezaevine gönderilen Fernandes, 2013 yılından bu yana açık cezaevine kalıyordu.

Bugüne kadar çok sık gündeme gelmeyen eski kaleci, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

PİTBULLA FOTOĞRAF PAYLAŞINCA YENİDEN HATIRLANDI

Kız arkadaşının cansız bedenini köpeklere yedirmesiyle bilinen Fernandes'in sosyal medya hesabından bir pitbull ile poz vermesi büyük tepki topladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eski kaleciye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi!

Pitbull, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 22 Kasım dolar ve euro fiyatı 08:10 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 22 Kasım dolar ve euro fiyatı Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi 07:43 Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur 07:24 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti 01:34 İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim 21:41 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 18:53 Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 17:55 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor

Son Dakika Haberleri
08:14 Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!
08:10 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 22 Kasım dolar ve euro fiyatı
08:09 Son dakika! Afgan mültecinin cinsel istismarına uğrayan Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti!
07:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada 5 kritik konu var
07:53 Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı
07:52 Necati Ateş'ten çarpıcı mesaj: Kadıköy'de göreceğiz
07:50 İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı
07:46 Cinnet getirip evini yakan şahıs, silahla intihar etti
07:43 Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi
07:41 Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu
Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak! Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!         
08:15
Son dakika! Afgan mültecinin cinsel istismarına uğrayan Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Son dakika! Afgan mültecinin cinsel istismarına uğrayan Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti!         
08:09
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür         
07:22
Bir çocuğun öldüğü kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Lastik yakıp yolu saatlerce kapattılar Bir çocuğun öldüğü kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Lastik yakıp yolu saatlerce kapattılar         
00:40
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı         
16:50
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı         
13:41
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 08:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement