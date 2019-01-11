Sevilla, Munir'in Transferi İçin Barcelona ile Anlaştı
37 dakika önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Barcelona'da forma giyen Munir El Haddadi'yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.
İspanya
1. Futbol
Ligi (La Liga
) ekiplerinden Sevilla
, Barcelona
'da forma giyen Munir El Haddadi
'yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, Valencia
(2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde
'nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası maçında görev yaptı ve 2 gol attı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:35 Kaynak: AA
Barcelona Kral Kupasında Levante'ye 2-1 Mağlup Oldu
Neymar'ın, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'yu Arayarak 'Beni Alın' Diye Yalvardığı İddia Edildi
UEFA, Sergio Ramos'a Hakaret Eden Dejan Lovren'e 1 Maç Men Cezası Verdi
Berkay'dan Arda'ya Gözdağı: Gözünün İçine Baka Baka Söyleyeceklerim Olacak