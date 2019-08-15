Seydişehir'de geleneksel yayla şenliği

Seydişehir Yenice
Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğince, "Seydişehir Geleneksel Yayla Şenliği" düzenlendi.
Cevizler Oluğu Yaylasında düzenlenen şenliğe, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, AK Parti
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP
İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik
ve köy sakinleri katıldı.
Kısa bir süre önce tamamlanan gençlik merkezinin de açılışının yapıldığı şenlikte, Oğuz Yılmaz
ve Kerim Yağcı
gibi şarkıcılar konser verirken aşıkların atışması ise şenliği renklendirdi.
Şenlikte ayrıca, palyaço ve sihirbaz gösterileri ile çocuk yarışmaları da düzenlendi.