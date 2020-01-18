Sezen Aksu'dan 'sıpa' açıklaması: O deli ben değilim! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sezen Aksu'dan 'sıpa' açıklaması: O deli ben değilim! - Son Dakika Magazin

Sezen Aksu'dan 'sıpa' açıklaması: O deli ben değilim!

6 saat önce

Sezen Aksu evinde sıpa beslediği haberlerini sosyal medya hesabında yanıt verdi: "Son günlerde evimde eşek beslediğime dair çıkan söylentilerin külliyen yalan olduğunu beyan ederim. O deli ben değilim; Yük Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Okan Oflaz. Allah bin kere razı olsun.

Sezen Aksu'dan 'sıpa' açıklaması: O deli ben değilim!, System.String[]

Sezen Aksu evinde sıpa beslediği haberlerini sosyal medya hesabında yanıt verdi: "Son günlerde evimde eşek beslediğime dair çıkan söylentilerin külliyen yalan olduğunu beyan ederim. O deli ben değilim; Yük Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Okan Oflaz. Allah bin kere razı olsun."


Suzan Kerdeş: Sezen'e gittim evde sıpa yoktu


Geçtiğimiz gün Hop Dedik Ayhan'ın radyo programına konuk olan Suzan Kardeş, Aksu'nun evine sıpayı görmeye gittiğini anlattı:


"Sezen'e uğradım sabah sabah. Dur şu evdeki sıpayı ben de bir göreyim dedim. Sıpa falan yok yahu, tahminim doğru çıktı. Allah'ım çok şükür dedim. Çünkü sıpa evde beslenmezdi. Sıpa var ama çiftlikte tabii ki."


ONU DİNLEMEDİM, PİŞMANIM


Yayında "Bekriya Rumeli (Club)" isimli yeni albümündeki şarkıları seslendiren Suzan Kardeş, bir de itirafta bulundu: "Evet, buralara makyöz olarak geldim. 25 sene önce Sezen Aksu 'Gel albüm yapalım' demişti. Onu dinlemedim, çok pişmanım. O zamanlar şarkıcılığa adım atsaydım, kim bilir neler yapardım."

Suzan Kardeş, Sezen Aksu, Aksu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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