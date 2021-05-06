Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi - Son Dakika

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi

06.05.2021 14:24

Şiddetli öksürük nedeniyle Sultanbeyli'de hastaneye giden vatandaşa yapılan kontrollerin ardından, vücudundaki 6 kaburganın kırıldığı ortaya çıktı. Kaburgaları kırılan Selim Karoğlu'na, takılan platinlerin etkisini kaybetmesi sonrasıyla kanamaları başlarken, şahsın vücudunda şişlikler oluştuğu da öğrenildi. Daha önce 4 kez ameliyat geçiren Karoğlu, sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor.

Sultanbeyli'de yaşayan Selim Karaoğlu isimli vatandaş şiddetli öksürük şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Sağlık görevlileri tarafından Karaoğlu'nun koronavirüs olabilme ihtimaline karşın yapılan testler negatif çıktı. Test sonuçları negatif çıkan Karaoğlu evine gönderildi.

Karaoğlu kısa süre sonra öksürüklerin şiddetlenmesi ve vücudunda meydana gelen ağrıların giderek artması sonrası farklı bir hastaneye gidince çekildiği tomografi sonrası kaburgalarının kırıldığını öğrendi. Şiddetli öksürükler ile birlikte kaburgasında ciddi boyutta kırıklar tespit edilen Karaoğlu'na platin ve teller takıldı. Yapılan platin tedavisinin başarısız olması sonrası Karaoğlu'nun vücudunda başlayan kanamalar ile birlikte şişlikler meydana geldi.

"5 AY KIRIK KABURGALARLA GEZDİM"

Şiddetli öksürükler esnasında kaburgalarının kırıldığını hissettiğini belirten Selim Karaoğlu, "Geçtiğimiz yıl şiddetli öksürüklerim sonrası 6 kaburgam kırıldı. İlk gittiğimde koronavirüsten şüphelendikleri için tedavim gecikti. 5 ay boyunca kırık kaburgalarla gezdim. Başka bir hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı ve ameliyat oldum. Toplamda dört ameliyat geçirdim. Ameliyatlarda taktıkları platinler tutmadı, bağladıkları tel koptu. Şu an hiçbir doktor benim tedavime yaklaşmak istemiyor. Platinler etkisini kaybedince kanamalar oluyor. Sırt bölgemde şişlikler oluştu. Ben sağlığıma yeniden kavuşmak için yardım bekliyorum" dedi.

Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, kaburgalarının kırıldığını öğrendi

"AĞRILARDAN SABAHA KADAR UYUYAMADI"

Eşinin zor günler yaşadığını belirten Birsen Karaoğlu ise, "Öksürdükçe kaburgaları kırıldı. 6 tane kırık meydana geldi. Komşularımızın yardımıyla hastanelere gittik ama maalesef bir çare bulamadık. Ağrılardan sabaha kadar uyuyamadı. Eşimin ağrılarının dinmesi için yeri geldi ben yeri geldi çocuklar sabahlara kadar masajlar yaptık. Şu anda da eşimin vücudunda kanamaya bağlı şişlikler oluştu. Yürümekte zorluk çekiyor. Kollarını hareket ettirmekte problem yaşıyor" diye konuştu.

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi - Son Dakika


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