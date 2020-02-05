Şiddetli rüzgar tabelayı uçurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 6 katlı bir binanın duvarında asılı olan 10 metrelik tabela, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koptu.



Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın duvarında asılı olan reklam tabelası rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Duvarda asılı kalan tabelanın uçları yerde bulunan 2 arabaya zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, çekici yardımı ile tabela indirildi. Öte yandan yaşanan olayda çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.



Binanın zemin katında berberlik yapan Ömer Uysal, olayın rüzgardan kaynakladığını belirterek, "Dershanenin altında berberlik yapmaktayım. Doğal afetten, rüzgardan dolayı tabela düştü. Tabela düşmesiyle 2 tane araca zarar verdi" dedi. - AFYONKARAHİSAR