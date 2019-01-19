Siirt Belediyesinden Duba Çalışması
2 saat önce
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için duba çalışması başlattı.
Siirt Belediyesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için duba çalışması başlattı.
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış
Caddesinde bulunan caddede ve esnafın iş yerlerinin önünde araçların park edilmemesi ve engel teşkil etmemesi için yolun orta kısmına dubalar yerleştiriyor. Yapılan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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