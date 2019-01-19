Son Dakika Haberleri: Siirt Belediyesinden Duba Çalışması

Siirt Belediyesinden Duba Çalışması

2 saat önce

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için duba çalışması başlattı.

Siirt Belediyesinden Duba Çalışması, System.String[]
Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için duba çalışması başlattı.

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesinde bulunan caddede ve esnafın iş yerlerinin önünde araçların park edilmemesi ve engel teşkil etmemesi için yolun orta kısmına dubalar yerleştiriyor. Yapılan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Siirt Belediyesi, Güncel
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