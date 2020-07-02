Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan personeller göreve başladı - Son Dakika

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan personeller göreve başladı

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine atanan 35 personel göreve başladı.

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine atanan 35 personel göreve başladı. Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bakanlıkça ataması yapılan teknik ve sağlık personellerinin yapılan sözleşmeyle merkez ve ilçelerde göreve başladığı söyledi. Demirhan, "Merkez ilçeye 3 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisi, 5 veteriner hekim, Kurtalan ilçesine 6 ziraat mühendisi ve 2 veteriner hekim, Baykan ilçesine 3 ziraat mühendis ve 1 veteriner hekim, Tillo ilçesine 2 veteriner hekim, Pervari ilçesine 1 ziraat mühendisi ve 4 veteriner hekim, Şirvan ilçesine 1 ziraat mühendisi ve 2 veteriner hekim, Eruh ilçesine 1 ziraat mühendisi ve 3 veteriner hekim göreve başladı" dedi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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