Son Dakika Haberleri: Siirt'te Okul Kantinleri Denetlendi

Siirt'te Okul Kantinleri Denetlendi

38 dakika önce

Siirt'te okul kantinleri ve yemekhanelerde gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

Siirt'te Okul Kantinleri Denetlendi, System.String[]
Siirt'te okul kantinleri ve yemekhanelerde gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

İl Milli Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden uzman ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada ürünlerin son tüketim tarihi ve hijyen kuralları ile ilgili denetim yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, okullarda genel temizlik ve sağlıklı gıda satışının önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Kantinlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketleri, yangına karşı alınan önlemler ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri gibi konularda denetimler yapılıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:14 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Siirt, Güncel
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