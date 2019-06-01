Son Dakika Haberleri: Siirt'te teröristlere yardım ve yataklığa 2 tutuklama
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Siirt'te teröristlere yardım ve yataklığa 2 tutuklama

12 dakika önce

SİİRT'te, 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından çalışma yürüten güvenlik güçleri tarafından, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 10 kişi'den 2'si, tutuklandı.

Siirt'te teröristlere yardım ve yataklığa 2 tutuklama, System.String[]
SİİRT'te, 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından çalışma yürüten güvenlik güçleri tarafından, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 10 kişi'den 2'si, tutuklandı.
İl jandarma Komutanlığı tarafından 28 Mayıs Salı günü düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 1 terörist öldürüldü, 1'i de yaralı ele geçirildi. Operasyonun ardından teröristlere yardım ve yataklık edenlerin tespitine yönelik güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 10 kişiyi, eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:00 Kaynak: DHA
PKK, Siirt, Güncel
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