Siirt'te "Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te yabancıların ülkede sahip oldukları hak ve yükümlüklere yönelik "Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Dairesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle Valilikte düzenlenen programda, yabancılara yönelik uyum faaliyetleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, sorun ve ihtiyaç konuları görüşüldü.

İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Kaplan, Siirt'te yaşayan yabancılara yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ve yasal mevzuat içerisinde her türlü kolaylığın sağlandığını söyledi.

Kısa film gösterimi ile devam eden programda, yabancıların hak ve hizmetlere erişimi ve yükümlüklerine yönelik sunum yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, ilgili kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.