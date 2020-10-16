Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ve 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ve 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ve 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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