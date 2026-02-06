Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı

06.02.2026 17:37
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, birçok silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah" bulundurduğu tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 7 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve bu silahlara ait 373 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

