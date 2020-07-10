Silahla yaralama zanlıları 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı - Son Dakika

Silahla yaralama zanlıları 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Samsun'da 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, silahla yaralama şüphelilerini gözaltına aldı.

Samsun'da 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, silahla yaralama şüphelilerini gözaltına aldı.

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 17 Haziran'da İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde Talat T'yi silahla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Bürosunca oluşturulan 3 ekip, çevrede 22 gün araştırma yaparak güvenlik kamerası görüntülerini aldı.

Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesinin ardından Talat T'nin, şüphelilerden Numan A. ile trafik nedeniyle kavga ettiği, olayın ardından şikayetçi olmak için Gazi Polis Merkezi'ne gittiği belirlendi.

Talat T'nin ifade verdikten sonra Yusuf U. ve Taner T'nin bulunduğu araçla polis merkezinden ayrıldığı, yaralama olayına Numan A, Yusuf U, Taner T. ve Hasan A'nın karıştığı tespit edildi.

Yaralama olayını aydınlatan polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimatın ardından şüphelilerin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahla yaralama zanlıları 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla yaralama zanlıları 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]