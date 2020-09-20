Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı; sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Şile otoyolunda hafriyat yüklü kamyon yan yattı; sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı

İSTANBUL - Ömerli'den Ataşehir'e kum taşıdığı belirlenen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Çekmeköy, Şile Otoyolunda yan yattı. Kum yüklü dorse yan yatıp çekiciden ayrıldıktan sonra 150 metreye yakın sürüklendi. Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkartılan 22 yaşındaki sürücü kaza yerine gelen ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Korkunç trafik kazasında hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Şile Otoyolu, Çekmeköy mevkinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ömerli'den Ataşehir'e kum taşıyan 34 KM 3427 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yan yattı. Kazanın şiddetiyle çekicisi ve dorsesi ayrılan kamyonun sürücüsü 22 yaşındaki Furkan Can, sürücü kabininden itfaiye ekibinin kısa süreli çalışması sonucu çıkartılabildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan genç sürücü daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şile Otoyolu ise yan yatan kamyon ve yola dökülen kum dolayısıyla yaklaşık bir saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yol temizlik ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yola dökülen mazot da kumlanarak olası bir ikinci kazanın önüne geçildi.

İtfaiye ekipleri kaza noktasında uzun süre çalışma yaptı

Kaza sonrası litrelerce mazotun yaklaşık 200 metrelik bir alana yayılması sonucu olası bir ikinci kazanın önüne geçmek için yol temizlik ekipleri kumlama çalışması yaparken yan yatan hafriyat kamyonunun dört bir noktasında itfaiye ekipleri inceleme çalışması yaptı. Hurdaya dönen hafriyat kamyonundan sağ çıkan sürücü herkese derin bir nefes aldırdı.