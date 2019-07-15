Şile Yolu'nda şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü hayatını kaybetti (Geniş haber)
2 saat önce
ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:44 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY Şile
Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti
Kaza saat 08.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli
Mevkii İstanbul
istikametinde meydana geldi. Erkan Yaman (41) kullandığı 34 FN 1756 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma
ekipleri olay yerinde dubalarla önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören bir vatandaş "Seyir halindeydik, araç şarampole yuvarlanmış. Yardıma geldik. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu. Sürücünün cenazesi şarampolden çıkarılarak ambulansla İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
- İstanbul
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