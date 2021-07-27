Silivri'de buğday tarlası alevlere teslim oldu - Son Dakika

SİLİVRİ'de tarım arazisinde çıkan yangında, 10 dönüm buğday tarlası yandı. Olay, 22.15 sıralarında Ortaköy Mahallesi Doruk Sokak üzerinde bulunan buğday tarlasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri, Selimpaşa ve Çatalca itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

- İstanbul