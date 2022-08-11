Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı - Son Dakika
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Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı

11.08.2022 01:35

Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı Sokak içerisinde bulunan araçlar yarıya kadar suya gömüldü Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı.

Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı

Sokak içerisinde bulunan araçlar yarıya kadar suya gömüldü

İSTANBUL - Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Alibey Mahallesi'nde yağış sonrası bası sokaklar sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bölgede belediye ekipleri Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü. İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
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Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı Silivri'de yoğun yağış sonrası su baskınları yaşandı Silivri'de yoğun yağış sonrası su baskınları yaşandı
Kaynak: İHA

Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı - Son Dakika
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