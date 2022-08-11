Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Alibey Mahallesi'nde yağış sonrası bası sokaklar sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bölgede belediye ekipleri Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü. İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı - Son Dakika

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