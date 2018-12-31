Silivri Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek
1 saat önce
– Silivri'de cadde ve sokaklarda yapılan ışıklandırma çalışması ile vatandaşlar yeni yıla ışıl ışıl girecek.
– Silivri
'de cadde ve sokaklarda yapılan ışıklandırma çalışması ile vatandaşlar yeni yıla ışıl ışıl girecek.
Silivri Belediyesi ekipleri, 2019 yılına girmeden ilçe genelinde ki cadde ve sokaklarda ışıklandırma çalışması yaparak tüm ilçeyi ışıl ışıl bir hale getirdi. Silivri şehir meydanı ve Silivri sahiline yılbaşı ağacı ve süslemeler yerleştiren Silivri Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve mutlu şekilde girmesini amaçlıyor.
"HEPİMİZİN SİLİVRİ'SİNDE HUZUR DOLU BİR YIL DİLİYORUM"
Vatandaşların yeni yılını kutlayan Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, "Hakkaniyetin, umudun ve ahlakın büyük bir cumhuriyet şemsiyesinde toplanması yeni yılda bizim umduğumuz olsun. İlçemizde mütevazı bir hazırlık yaptık. Coşkularımızı en büyük şekilde yaşayacağımız günler de gelecektir. Gerek ulusal, gerek ekonomik sıkıntılardan uzakta, umutlu gelecekte buluşmayı diliyorum. İçimizin sevgi ve huzur ile dolduğu nice yıllarda buluşmak dileği ile. Hepimizin Silivri'sinde huzur dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:52 Kaynak: DHA
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