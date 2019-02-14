Silopi'de Kanserde Erken Teşhis Konulu Semineri
42 dakika önce
Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından kanserde erken teşhis konulu seminer düzenlendi.
Silopi
Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından kanserde erken teşhis konulu seminer düzenlendi.
Koç Okulu konferans salonunda düzenlenen seminerde, meme kanseri ve çeşitli kadın hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Silopi Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, amaçlarının kadınları kanserle ilgili bilgilendirmek olduğunu belirtti.
Bazı kadınların kadın doğum uzmanlarına sürekli gidemediğini ve bazı konular hakkında bilgi sahibi olamadıklarını belirten Ökten, "Kadınlarımız özellikle son zamanlarda yaygınlaşan çeşitli kanser hastalıklarının ilk evresinin nasıl başladığını öğrendi." dedi.
Ökten programın düzenlenmesine katkı sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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