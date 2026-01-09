Silvan'da Kar Yağışı Otomobili Mahsur Bıraktı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan otomobil, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olmasıyla Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde bazı yollarda buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Kırsal Boşat Mahallesi'nde mahsur kalan bir otomobil, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Silvan Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR