Son Dakika Haberleri: Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"
Son Dakika Güncel Haber

Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"

6 dakika önce

Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren son dönemin en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden Türk Pop Müziği'nin en sevilen kadın sesi Simge yeni şarkısı "Ne Zamandır?" ile yaza iddialı girdi.

Simge yine iddialı :

Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge,şimdi de Ozan Doğulu 'nun 130 BPM serisinin yenisi, "Kreşendo" albümünden yorumladığı "Ne Zamandır? "şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, söz ve müziğiErsay Üner 'e düzenlemesi Ozan Doğulu 'ya ait olan yeni şarkısı "Ne Zamandır?" ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanan Simge, bu yazın hitini yarattığını söylüyor.

Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atarak " 3 ayrı Altın Plak" ödülünün sahibi olanSimgeyeni şarkısı"Ne Zamandır?" için "Ozan Doğulu müthiş bir müzisyen. Kendisi ile müzik yapmaktan keyif aldım. Albümde birbirinden değerli yorumcu arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. İşte şimdi yaz geldi! " cümlelerini kuruyor.

Simge "Ne Zamandır?" şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber Murad Küçük' ün kamerasının karşısına geçerken projenin tanıtım fotoğrafları ise Seçkin Sunguçtarafından çekildi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
Prenses, Ozan Doğulu, Simge Sağın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız? Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 08:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]