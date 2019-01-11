Sınav Dönemindeki Öğrencilere Sucuk Ekmek İkramı
1 saat önce
Bozüyük Belediyesi tarafından final haftasında olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sucuk ekmek ikramı yapıldı.
Bozüyük
Belediyesi tarafından final haftasında olan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sucuk ekmek ikramı yapıldı.
Final haftasında oldukça yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencilerin biraz olsun rahatlamaları ve sosyalleşmeleri adına düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın öğrencilere kendi elleriyle sucuk ikram ettiler. İkramların ardından öğrenciler ile okul kafeteryasına geçen Başkan Bakıcı, burada öğrencilerin masalarına konuk olarak onlarla sohbet etti. Renkli ve eğlenceli görüntülerin oluştuğu etkinliğin ardından öğrenciler, yoğun geçen sınav haftasında biraz olsun rahatlamalarını ve eğlenmeleri sağladığı için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti. Etkinlikte Başkan Bakıcı'ya AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'da eşlik etti.
Bozüyük'te üniversite okuyan öğrencilerin ailelerinden kendilerine emanet edildiğini belirten Başkan Bakıcı, üniversitelerinde kendilerini ağırlayan öğrencilere teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:52 Kaynak: İHA
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