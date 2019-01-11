Son Dakika Haberleri: Sınav Dönemindeki Öğrencilere Sucuk Ekmek İkramı

Sınav Dönemindeki Öğrencilere Sucuk Ekmek İkramı

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi tarafından final haftasında olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Sınav Dönemindeki Öğrencilere Sucuk Ekmek İkramı, System.String[]
Bozüyük Belediyesi tarafından final haftasında olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Final haftasında oldukça yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencilerin biraz olsun rahatlamaları ve sosyalleşmeleri adına düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın öğrencilere kendi elleriyle sucuk ikram ettiler. İkramların ardından öğrenciler ile okul kafeteryasına geçen Başkan Bakıcı, burada öğrencilerin masalarına konuk olarak onlarla sohbet etti. Renkli ve eğlenceli görüntülerin oluştuğu etkinliğin ardından öğrenciler, yoğun geçen sınav haftasında biraz olsun rahatlamalarını ve eğlenmeleri sağladığı için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti. Etkinlikte Başkan Bakıcı'ya AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'da eşlik etti.

Bozüyük'te üniversite okuyan öğrencilerin ailelerinden kendilerine emanet edildiğini belirten Başkan Bakıcı, üniversitelerinde kendilerini ağırlayan öğrencilere teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:14:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınav Dönemindeki Öğrencilere Sucuk Ekmek İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]