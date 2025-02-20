Sincan'da Yağmur Suyu Hattı İmalatı - Son Dakika
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Sincan'da Yağmur Suyu Hattı İmalatı

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ASKİ, Sincan'da 380 metre yağmur suyu hattı inşa ederek su baskınlarını önledi.

20.02.2025 14:18
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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarını hızlandırarak özellikle sel ve su taşkınlarına neden olan noktalarda çözüm odaklı çalışmalara imza atıyor. ASKİ ekipleri, son olarak Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yer alan Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda 380 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek yaşanan sorunu çözüme kavuşturdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşam kalitesi yüksek ve daha yaşanılabilir bir Ankara için Başkent'in dört bir tarafında kapsamlı bir altyapı çalışması sürdürüyor. Ekipler, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı ve 1601 Bulvarı üzerinde yağmur suyu hattı bulunmadığını tespit etti.

Bölgede kapsamlı teknik inceleme yapan ASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı eksikliğinin yanı sıra mevcut menfezdeki boru geçişinin de tıkalı olduğunu fark etti. Aşırı yağışlarda Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda biriken su, Vatan Caddesi, Orkun Sokak ve Yaz Sokak'taki binaların bodrum katlarını su basmasına neden oluyordu. Ayrıca Rıdvan Atılgan Parkı içerisinde bulunan yürüyüş yolu da sular altında kalıyordu.

Saraycık Mahallesi'nin coğrafi yapısı ve bölgede çok hızlı artan yapılaşma dikkate alınarak, sorunun köklü ve kalıcı çözümü için acilen etüt ve proje çalışması yapıldı. ASKİ ekipleri, vatandaşları mağdur eden ve maddi kayıplara da yol açan sorunu çözmek için kazı çalışması gerçekleştirdi. "Sincan İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Temizlik Yapım İşi" kapsamında bölgede 380 metre yağmur suyu hattı imalatı ve tersip ilk geçirgen bendi yapıldı. Uluç Ali Paşa Bulvarı'ndaki sel manzarasına son veren çalışma, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: ANKA

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