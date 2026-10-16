Sinem Dedetaş\'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Tutuklu Sinem Dedetaş, trafik kazasında yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Dedetaş, açıklamasında hem Gültekin'in yakınlarına hem de kazada yaralananlara seslendi.

AK PARTİLİ BAŞKAN VEKİLİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten AK Partili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gültekin'in vefatının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevindeyken tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da açıklama yaptı. Dedetaş, Gültekin'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı yayımladı.

SİNEM DEDETAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Dündar Ziya Gültekin'in vefatına ilişkin mesaj yayımladı. Dedetaş, açıklamasında Gültekin'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mesajında kazada yaralanan belediye çalışanlarına da yer veren Dedetaş, diğer yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

"MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET"

Sinem Dedetaş'ın yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurtdaşlarımıza acil şifalar diliyorum."