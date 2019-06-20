Sinema - Hotel Mumbai
20 dakika önce
-Fragman "Hotel Mumbai"İSTANBUL - Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:07 Kaynak: AA
-Fragman "Hotel Mumbai
"
İSTANBUL - Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan
'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen
Anthony Maras'ın senaryosunu John Collee ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Dev Patel, Armie Hammer
, Nazanin Boniadi
, Anupam Kher
ve Jason Isaacs
yer alıyor.
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