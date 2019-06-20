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Sinema - Hotel Mumbai

20 dakika önce

-Fragman "Hotel Mumbai"İSTANBUL - Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.

-Fragman "Hotel Mumbai"
İSTANBUL - Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.
Yönetmen Anthony Maras'ın senaryosunu John Collee ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs yer alıyor.
Sinema - Hotel Mumbai
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:07 Kaynak: AA
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