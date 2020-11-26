Singapur, Fransa karşıtı paylaşım yapan 16 işçiyi sınır dışı etti - Son Dakika

Singapur hükümeti, sosyal medyada Fransa karşıtı paylaşım yaptığı gerekçesiyle 15 Bangladeşli ve 1 Malezyalı inşaat işçisini sınır dışı etti.

Geçtiğimiz günlerde Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı İslam karşıtı ifadeler İslam dünyasında büyük tepki uyandırmıştı. Macron'un açıklamalarına yönelik protestolar bazı ülkelerde hala devam ederken, Singapur'da protestolara destek veren 15'i Bangladeşli ve 1'i Malezyalı olmak üzere toplam 16 inşaat işçisi, Fransa karşıtı paylaşımlar yaparak toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Singapur İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin özel talimatıyla Eylül ayından bu yana ülkede güvenlik güçlerinin yüksek alarmda olduğu ve bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu söz konusu işçilerin Fransa karşıtı paylaşımlar yaptığının tespit edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, yapılan paylaşımlar toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle işçilerin sınır dışı edilmesine karar verildi. Singapur İçişleri Bakanlığı paylaşımların içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi vermezken, aynı dönemde paylaşım yapan diğer yabancılara yönelik incelemelerin devam ettiğini belirtti. - SİNGAPUR