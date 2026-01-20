Sınır Hattında Bayrak İndirme Olayı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine olayına ilişkin olarak idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.