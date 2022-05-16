Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı

16.05.2022 14:15
Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı

Sinop'ta jandarma ekipleri, aranması olan 3 şahsı yakaladı.

Sinop'ta jandarma ekipleri, aranması olan 3 şahsı yakaladı. Haklarında kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop Gerze İlçe Jandarma Komutanlığa ile JASAT ekipleri tarafından yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde hakkında 13 adet suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı. Jandarmanın yakaladığı 3 şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Son Dakika | Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile donatıldı Son Dakika | Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile donatıldı Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Gerze, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement