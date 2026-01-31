Sinop'ta Turizm Paydaşları Toplandı - Son Dakika
Sinop'ta Turizm Paydaşları Toplandı

31.01.2026 12:40
Sinop'ta yapılan Dış Paydaş Toplantısı, turizm eğitimi ve sürdürülebilir gelişimi ele aldı.

Sinop'ta turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, turizm eğitiminin niteliğinin artırılması ve Sinop turizminin sürdürülebilir gelişimi için ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıya; Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu, kadın kooperatifleri, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği, Sinop Gastronomi ve Kültür Turizm Derneği temsilcileri ile kentin turizmine katkı sunan konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda, fakültede yürütülen turizm eğitiminin sektör ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi, mevcut sorunların çok paydaşlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve üniversite-sektör-kamu-yerel halk iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak turizmin gelişimine katkı sağlayacak çözüm önerilerini paylaştı.

Ayrıca fakülte bünyesinde oluşturulması planlanan "Turizm Fakültesi Danışma Kurulu"nun yapısı, işleyişi ve Sinop turizmine sağlayacağı akademik ve sektörel katkılar da kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurulun, eğitim ile sektör arasında köprü görevi görmesi hedefleniyor.

Toplantının, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Sinop turizminin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak güçlü bir danışma zemini oluşturduğu belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

