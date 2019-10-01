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Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı

50 dakika önce

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri büyük tepki yarattı.

Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı, System.String[]

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan bir kreşin duvarına yazılan " Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri büyük tepki yarattı.

"Razlicak" isimli kreşin duvarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan ve Müslümanları hedef alan yazının üzeri gönüllüler tarafından boyandı.

AA muhabirine konuşan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, yapılan bu eylemi sert bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Endişeliyiz, zira bu tür mesajlar burada yaşayan Müslümanları hedef alıyor." dedi.

Bu tür olayların ülkedeki Müslümanların devlet ile ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulayan Ziljkic, duvar yazısını silen gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de yaşananları sert bir dille kınadığını ifade ederek, olayın faillerinin bir an önce bulunması ve kanun önüne çıkartılması temennisinde bulundu.

Kreşin duvarındaki yazı Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi (LSV) gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı.

Sırbistan Karadağ, Mladic, Kosova, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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