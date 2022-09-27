Nikola Tesla Havalimanından yapılan açıklamada, gün içinde etkili olan şiddetli yağış sonucu havalimanı pistine yıldırım düştüğü ve uçuşların kısa bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Nikola Tesla, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.