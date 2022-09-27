Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü

27.09.2022 21:50
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanının pistine yıldırım isabet ettiği bildirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanının pistine yıldırım isabet ettiği bildirildi.

Nikola Tesla Havalimanından yapılan açıklamada, gün içinde etkili olan şiddetli yağış sonucu havalimanı pistine yıldırım düştüğü ve uçuşların kısa bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu uçuşların yerel saat 17.00 itibarıyla yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, yolculara gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür edildi.

YORUMLAR
500
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu kavga etti FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu kavga etti Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Kaynak: AA

Nikola Tesla, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki havalimanı pistine yıldırım düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement