Sırbistan-Karadağ Tartışması: Sırpça Ön Planda - Son Dakika
Sırbistan-Karadağ Tartışması: Sırpça Ön Planda

30.01.2026 21:16
Sırbistan'ın sosyal medya paylaşımı, Karadağ'da Sırpçanın tanınmasıyla ilgili tartışmalara yol açtı.

Sırbistan ve Karadağ arasında Sırbistan'ın Kamu ve Kültürel Diplomasi Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "Karadağ'da Sırpçanın neden tanınmadığı" sorusu, iki ülke arasında tartışmaya sebep oldu.

Sırbistan'ın Kamu ve Kültürel Diplomasi Ofisi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Serbia in English" hesabından yapılan bir çizgi film paylaşımında, Karadağ'da vatandaşların yüzde 43'ünün konuştuğu "Sırpçanın neden tanınmadığı" sorularak, dil hakkına saygının Avrupa Birliği'nin (AB) temel değerlerinden biri olduğu belirtildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu paylaşım üzerine Sırbistan'ın Podgoritsa Büyükelçisi Nebojsa Rodic'i görüşmeye çağırdı.

Daha sonra Karadağ Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu tarz bir iletişimin kabul edilemez olduğu ve söz konusu konuların, Karadağ'ın anayasal ve yasal çerçevesi kapsamında yer aldığı vurgulandı.

Büyükelçi Rodic'e, Sırpçanın Karadağ'da resmi dillerden biri olduğu ve resmi devletlerarası iletişimin bölgesel istikrara, karşılıklı saygıya ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunması gerektiği kaydedildi.

Paylaşımın, Karadağ'ın anayasal veya hukuki düzenini hedef almadığı belirtildi

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da söz konusu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, Karadağ'ın açıklamasının, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin günlük politikanın bağlamına çekilmesi yönünde "ders kitabı niteliğinde" bir örnek olduğunu savundu.

Açıklamada, "Serbia in English" hesabından yapılan paylaşımın, Karadağ'ın anayasal veya hukuki düzenini hedef almadığı, Sırpçanın Karadağ'daki önemli sayıda vatandaşın kimliğinin bir parçası olduğu yönündeki bilinen gerçeğe işaret edildiği, bu durumun Karadağ Anayasası tarafından da teyit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medyadaki bir içeriğin bilinçli şekilde bağlamından koparılarak yanlış yorumlanmasının ve devletlerarası mesele haline getirilmesinin şaşırtıcı olduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Diplomasi, Sırbistan, Karadağ, Güncel, Medya, Son Dakika

