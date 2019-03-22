Sirkeci-Harem Hatt Vapur Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
Sirkeci-Harem hattı 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle nedeniyle iptal edildi.
Yapılan açıklamaya göre, Sirkeci ile Harem hattı saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle nedeniyle iptal edildi.
24 Mart tarihinde saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08:00- 19:00 saatleri arasında Harem - Sirkeci - Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:36 Kaynak: Bültenler
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