Sirkeci-Harem Hatt Vapur Seferleri İptal Edildi

Yapılan açıklamaya göre, Sirkeci ile Harem hattı saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle nedeniyle iptal edildi.

24 Mart tarihinde saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08:00- 19:00 saatleri arasında Harem - Sirkeci - Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek.