Şirketler salgın döneminde eğitime yöneldi - Son Dakika

Şirketler salgın döneminde eğitime yöneldi

20.10.2020 10:55
Şirketler salgın döneminde eğitime yöneldi, System.String[]

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) kurumsal yönetimin benimsenmesi, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği eğitimler salgın döneminde hız kazandı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) kurumsal yönetimin benimsenmesi, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği eğitimler salgın döneminde hız kazandı.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren TKYD, salgın sürecinde düzenlediği çevrim içi eğitimlerle kişi ve kurumlara destek olmaya devam ediyor.

Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları oluşturan TKYD, kapsamlı bir içerikle sunulan genel eğitimler ile de mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesine katkı sağlıyor.

"Bu dönemde kişi ve kurumlar eğitime daha fazla vakit ayırma imkanı buldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye'ye fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısı, yatırımcıların duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırıyor. Diğer yandan olası sarsıntılara ve krizlere karşı da dayanıklılık sağlıyor. Biz de bu sürece katkı sunmak adına, salgın döneminde de eğitimlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. TKYD olarak gerek şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz özel eğitimler gerekse her ay düzenlediğimiz çevrim içi eğitimler ile kurumsal yönetimin yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz.

Bu dönemde yeni iş modellerine geçilmesi, özellikle uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ile birlikte kişi ve kurumlar eğitime daha fazla vakit ayırma imkanı buldu. Şirketler, kurumsal yönetim alanındaki ihtiyaçlarını daha net bir şekilde görürken, profesyoneller de mesleki gelişimlerine katkı sunmaya odaklandı. TKYD olarak önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerimize devam edecek, kurumsal yönetimini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa etmiş şirketlerin sayısının artmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz."

Eğitimler, kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanıyor

Verilen bilgiye göre, TKYD tarafından düzenlenen şirket eğitimleri, kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanıyor.

Yönetim kurulu üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya uzanan kapsamlı içerikler, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine geçişini de hızlandırıyor.

TKYD ayrıca, aile anayasası, veraset yönetimi, yönetim kadrolarının yapılandırılması gibi konuları içeren tüm şirketlere özel eğitimler de düzenliyor.

Türkiye, Yatırım, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şirketler salgın döneminde eğitime yöneldi - Son Dakika Ekonomi

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