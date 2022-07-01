Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yarka, Şırnak- Siirt bağlantı noktasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mehmet Yarka, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak Belediye Başkanı Yarka, Şırnak-Siirt yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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