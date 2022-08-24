Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

24.08.2022 13:51

Şırnak'ın İdil ilçesinde karısı ve 3 çocuğunu öldüren Hasan Karaaslan'ın komşuları zanlının psikolojik sorunları olduğunu ve bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini iddia etti. Komşulardan Ali Yıldırım, "Kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Ama psikolojik sorunları vardı" şeklinde konuştu.

İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu katliamdan komşuların gelmesiyle kurtuldu.

TESLİM OLDU

Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kız ve annenin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine götürdü.

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"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Komşularından Ali Yıldırım, Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.

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"DUYDUĞUMUZA GÖRE SORUNLARI VARDI"

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

2 ÇOCUĞUNU DAHA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Öte yandan eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü - Son Dakika

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