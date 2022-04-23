Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak JASAT göz açtırmıyor

23.04.2022 13:57
Şırnak JASAT göz açtırmıyor

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

'Uyuşturucu Ticareti Yapma' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsın ikametinin tespiti amacıyla JASAT şahsın saklanabileceği köylerde belli aralıklarla devriye faaliyeti icra etti. JASAT ekipleri söz konusu adresi 2 gün süre içerisinde tespit etti ve operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Operasyona Uludere Merkez Jandarma karakol komutanlığı destek verdi.

JASAT'ın operasyonu başarıyla sonuçlandı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.K. isimli şahıs Uludere İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK

Şırnak JASAT göz açtırmıyor
Şırnak JASAT göz açtırmıyor

YORUMLAR
500
Şırnak'ta 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Şırnak'ta 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Jandarma, Uludere, Şırnak, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement