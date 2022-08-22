Şırnak'ta 471 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 37 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 37 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihlerinde kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 61,48 gram metamfetamin, 4 bin 771 paket kaçak sigara, 53 adet kaçak cep telefonu, 43 adet cep telefonu aksesuarı, bin 819 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet süpürge, 35 adet çeşitli markalardan cep telefon, 1 adet PlayStation, 3 adet PlayStation oyun kolu, 56 bin 400 kilogram gümrük kaçağı çay olmak üzere bu çerçevede toplam piyasa değeri 471 bin 460 TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 17'i asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK