Şırnak'ta 471 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 37 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 471 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 37 gözaltı

22.08.2022 16:14

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 37 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihlerinde kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 61,48 gram metamfetamin, 4 bin 771 paket kaçak sigara, 53 adet kaçak cep telefonu, 43 adet cep telefonu aksesuarı, bin 819 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet süpürge, 35 adet çeşitli markalardan cep telefon, 1 adet PlayStation, 3 adet PlayStation oyun kolu, 56 bin 400 kilogram gümrük kaçağı çay olmak üzere bu çerçevede toplam piyasa değeri 471 bin 460 TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 17'i asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 471 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 37 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 471 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 37 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement