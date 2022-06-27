Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 09:42
Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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